Een auto is in de nacht van donderdag op vrijdag in vlammen opgegaan op een parkeerplaats in Breda. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is niet bekend.

De band ontstond rond 2.30 uur aan de Torendreef, in het Liesbos bij de speelweide. De brandweer heeft nog geprobeerd de brand te blussen, maar kon niet voorkomen dat de gehele auto uitbrandde. De politie onderzoekt hoe de brand heeft kunnen ontstaan.