Bij coffeeshopboot Pax aan de Nijverheidssingel in Breda is woensdagavond een klein brandje uitgebroken bij de voordeur. Ook zijn er even verderop diverse vernielingen gepleegd.

De brand brak rond 23.10 uur uit. Waardoor het vuur ontstond is onduidelijk. De voordeur raakte beschadigd door het incident. Iets verderop in de straat bleken de spiegels van twee auto's te zijn vernield en was een scooter omgegooid. Volgens omstanders zou één man verantwoordelijk zijn voor de vernielingen en mogelijk het brandje. De politie is op zoek naar hem.