Handhavers, politie en gemeente willen in gesprek met omwonenden en bezoekers van het Valkenberg, zodat er een beter beeld ontstaat van de overlast die door hen wordt gevoeld. Bredanaars die hun ervaringen kwijt willen kunnen dat op donderdag 7 april doen in een speciale keet die in het stadspark wordt geplaatst.

Het zit burgemeester Paul Depla dwars dat de signalen die hij krijgt van 'partners' als boa's, politie en stadsmariniers niet overeenkomen met de situatie zoals die door bewoners en bezoekers worden ervaren en beschreven. Het vermoeden bestaat dat niet alle overlast wordt gemeld.

Om een beter beeld te krijgen van de problemen waarmee omwonenden en bezoekers van het Valkenberg en andere delen van het Stationskwartier te maken krijgen, vindt de burgemeester het belangrijk dat de overlast toch wordt gemeld.

"Het park en het stationsgebied zijn een visitekaartje van de stad en worden druk bezocht. Dat is goed nieuws'', constateert Depla in een persbericht. "Maar op dit soort plekken in een grote stad zie je wel vaker overlast ontstaan door daklozen, drugsdealers, luide muziek en dergelijke.''

Dat is volgens de burgemeester op zo'n drukke plek overigens nooit helemaal te voorkomen. "Maar de mensen moeten zich veilig weten. Dat zien we ook als onze taak. We hebben daar wel de hulp van de bewoners en bezoekers bij nodig. Zij zijn onze oren en ogen in de stad. Men helpt ons door melding te maken van zaken die niet pluis zijn. En dat is waar het gesprek in de keet ook over zal gaan."

Met de keet wil de gemeente Breda kennis en informatie delen over de aanpak van overlast binnen het VAST-gebied. VAST staat voor Valkenberg en Stationskwartier.

"Hierbij verzamelen we signalen van omwonenden, ondernemers en bezoekers aan de stad. We leggen hen uit waar ze welke overlast kunnen melden en proberen daarmee de meldingsbereidheid te verhogen'', aldus Depla.

"Op die manier willen we het gevoel van veiligheid binnen het VAST-gebied verhogen, een realistisch beeld krijgen van wat speelt binnen het gebied en met de partners verdere acties opzetten.''

De keet in het Valkenberg is geopend van 16.00 tot 20.00 uur.