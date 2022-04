De flitspalen die zijn geplaatst bij de kruising van de Westerparklaan met het fietspad van Breda naar Etten-Leur worden op maandag 11 april in gebruik genomen.

Vanaf dat moment wordt iedereen die daar te hard rijdt, of door rood rijdt, op de bon geslingerd.

Op de kruising gebeuren regelmatig ongevallen omdat automobilisten te hard rijden of de verkeerslichten negeren. Dat heeft vorig jaar zelfs geleid tot een dodelijk ongeval.

In een persbericht van het Openbaar Ministerie wordt geconstateerd dat 'maatregelen van gemeente en politie om de Westerparklaan veiliger te maken tot nu toe onvoldoende effect hebben gehad'.

Daarom zijn begin maart twee flitspalen bij de kruising geplaatst. Volgens het Openbaar Ministerie is bewezen dat ze 'een positief effect hebben op het rijgedrag en bijdragen aan de verkeersveiligheid'.

In de afgelopen periode zijn de flitspalen getest, maar nu worden ze ook daadwerkelijk in stelling gebracht tegen verkeersovertreders. Ze staan 24 uur per dag op scherp en overtredingen worden direct doorgestuurd naar het Centraal Justitieel Incassobureau dat de bekeuringen afhandelt.

Na ongeveer drie jaar wordt gekeken of de situatie op de Westerparklaan is verbeterd. Dan besluit het Openbaar Ministerie, na overleg met politie en gemeente, of de flitspalen blijven staan.

Bewoners van Heilaarpark en Westerpark lieten eerder weten dat ze blij zijn met de komst van de flitspalen. Maar tegelijkertijd zien ze de maatregel als een lapmiddel. "Een structurele oplossing blijft noodzakelijk'', zeiden ze begin maart tegen BN DeStem.