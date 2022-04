Een 35-jarige man uit Oosterhout en zijn 28-jarige vriendin uit Klundert zijn woensdag aangehouden op verdenking van een auto-inbraak in Prinsenbeek. Een buitgemaakte tas met gereedschap is teruggevonden.

De politie kreeg rond middernacht een melding dat er was ingebroken in een auto die geparkeerd stond op de oprit van een woning op de Westerkim in Prinsenbeek.

Daarbij was een tas met gereedschap gestolen. Volgens de eigenaar van de auto moest de inbreker nog in de buurt zijn. Hij was wakker geworden van een knal, keek naar buiten en zag dat een ruit van zijn auto was vernield. Uit zijn auto kwam een man.

Tijdens het gesprek met agenten rende de eigenaar naar een man die verderop in de straat liep. Deze man was flink bezweet en zei dat zijn vriendin hem had afgezet en dat hij aan het hardlopen was, maar uit verklaringen van de eigenaar en enkele buurtbewoners bleek dat hij als verdachte van de inbraak kon worden gezien.

Getuigen hadden de man op het dak van een overkapping en in de tuin van een woning gezien. In die tuin werd de gestolen tas met gereedschap gevonden.

De Oosterhouter is daarop aangehouden. De man had een zaklamp en een metalen pen met een scherpe punt op zak. Zijn vriendin is aangehouden in een hotel in Breda.

De politie doet verder onderzoek naar de zaak.