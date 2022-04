Om heel direct hulp te kunnen bieden aan mensen die zijn getroffen door de alles verwoestende oorlog in Oekraïne, moet Breda bereid een stad in dat land 'adopteren'.

Met dat idee is SP-burgerraadslid Edwin Plick naar burgemeester en wethouders gestapt.

De socialist was onder de indruk van het 'indringende betoog' dat de Oekraïense president Volodymyr Zelensky eerder deze week hield voor de Tweede Kamer. Daarbij deed hij onder meer het voorstel dat Nederlandse gemeenten Oekraïense steden zouden adopteren.

Volgens SP'er Slick ligt het voor de hand dat Breda zo'n stedenband aangaat, omdat er 'al talloze initiatieven zijn geweest om Oekraïne en haar bevolking te helpen'. De socialist laat zich in zijn brief aan het college niet uit over de vraag welke stad voor adoptie in beeld komt.

Breda heeft al een stedenband met de Poolse zusterstad Wroclaw. Ook zijn er al meer dan tien jaar betrekkingen met de Chinese stad Yangzhou, al worden er de laatste tijd steeds vaker vraagtekens gezet bij deze relatie.