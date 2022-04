Een man (49) rijdt zaterdagavond tegen een agent aan met zijn auto aan de Laaghamlaag in Breda. De politie was ter plaatste vanwege een ruzie in een woning. De man is aangehouden door de politie.

Rond 20.30 kregen agenten een melding van een ruzie. De gemoederen liepen hoog op waardoor er meerdere politie-eenheden ter plaatste kwamen. Toen een van de betrokkenen vertrok, besloten agenten om te kijken of hij veilig aan kwam. Eenmaal ter plaatse kwam er een voertuig aanrijden, dit bleek het voertuig van de andere betrokkene te zijn. De bestuurder reed langs een agent en parkeerde uiteindelijk in een parkeervak. Toen de agent op ruime afstand achter de auto liep reed de bestuurder achteruit tegen de agent aan. De agent haalde de 49-jarige man uit Breda uit het voertuig om hem aan te houden.