Het aantal klachten over parkeeroverlast in de Sonsbeeck-buurt in Breda is zo groot, dat het tijd wordt om ook in dit deel van de stad betaald parkeren in te voeren.

Dat staat in een brief die burgemeester en wethouders naar de gemeenteraad hebben gestuurd. Het parkeerregime wordt ingevoerd omdat bewoners hun auto steeds moeilijker kwijt kunnen. Voor het college waren de meldingen die daar het gevolg van zijn genoeg reden om in mei en november 2021 onderzoek te doen naar de parkeerdruk. Het gaat om het gebied dat wordt begrensd door Bernhardsingel, Irenestraat, Margrietstraat en Julianalaan, de plaats waar ooit het NAC-stadion heeft gestaan. Uit het onderzoek blijkt volgens het stadsbestuur dat er inderdaad sprake is van 'aantoonbare overlast'. Het college denkt dat het invoeren van betaald parkeren de effectiefste manier is om daar wat aan te doen. Betaald parkeren is al jaren de norm in de directe omgeving, maar de Sonsbeeck-buurt is tot nu toe ontsnapt aan dat beleid. Toch werd al in 2015 geconstateerd dat de parkeerdruk hoog is, onder meer vanwege de aanwezigheid van het Sonsbeeckbad. Sindsdien is er een min of meer permanente stroom van meldingen en klachten van 'verschillende bewoners uit verschillende straten over verschillende periodes' op het stadskantoor binnengekomen. In combinatie met het beleid dat de parkeerdruk moet variëren tussen 95 en de 105 procent, wat het dus doet, is besloten om alsnog betaald parkeren in te voeren. Wanneer het nieuwe regime wordt ingevoerd is nog niet duidelijk, maar als het aan het college ligt kan dat op korte termijn worden geregeld.