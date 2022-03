Zen.nl Breda annuleert het jubileumfeest voor het tienjarige bestaan in verband met de 'heftige oorlog' in Oekraïne. Het lijkt de organisatie uit oogpunt van 'de levensbeschouwelijke traditie en het streven naar welzijn voor ieder levend wezen' niet gepast nu feest te vieren.

Zenleraar Dymphie Eeftens: "We zouden onze verjaardag op 24 april in Hotel Mastbosch vieren met deelnemers, oud-deelnemers, zen-leraren en genodigden. Met een uitgebreid programma zouden we samen stil staan bij het afgelopen decennium en vooruitkijken naar de toekomst. Maar naar aanleiding van de heftige oorlog in Oekraïne annuleren we het jubileumfeest, een feest lijkt nu niet gepast."

In plaats daarvan heeft Zen.nl Breda het voor het feest gereserveerde bedrag overgemaakt naar de gemeenschappelijke hulporganisaties (Giro555). Zen.nl Breda, met een meditatiecentrum in de Meerten Verhoffstraat in de binnenstad, telt 82 cursisten.

Het ledenaantal is de afgelopen twee jaar door corona iets gedaald. Eeftens: "Maar we zien nu weer een stijgende lijn. En nu op naar de 12,5 jaar, in het vertrouwen dat we dit dan samen vrijuit kunnen vieren."