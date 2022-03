Als alternatief voor de afgelaste Cultuurnacht 2022 houden Bredase culturele instellingen en makers de komende tijd vier Culturele Zondagen in de binnenstad.

Op 24 april, 29 mei, 26 juni en 17 juli zal het wemelen van de cultuur in Breda, van 13.00 tot 18.00 uur. Elke zondag ligt de focus op één bepaalde discipline: dans, beeldende kunst, woord-theater, literatuur, spoken word en muziek. Daarnaast haken er per zondag ook acts uit andere disciplines aan.

Programma

Per zondag doen verschillende locaties mee. Het programma bestaat uit voorstellingen, workshops en exposities en speelt zich deels binnen en deels buiten af. Op de website van Cultuurnacht Breda is het programma te bekijken en kun je een eigen route samenstellen.

Voor zondag 24 april zijn onder andere Dansnest, Corpo Maquina, LeineRoebana, The 100hands en Body of Art acte vastgelegd. Daarnaast zijn er activiteiten bij ZutMonSac in het oude postkantoor aan de Oude Vest en rond de ateliers naast de Koepel.

Tickets

Er is nog ruimte voor cultuurmakers (professionals en amateurs) om deel te nemen aan een van de Culturele Zondagen. Aanmelden kan via de website van cultuurnacht Breda, net als het aanschaffen van tickets. Die kosten minimaal 2,50 euro. De organisatie biedt bezoekers de mogelijkheid om daar een vrijwillige bijdrage aan toe te voegen, om zo de cultuurmakers te ondersteunen bij het ontwikkelen van projecten voor de volgende reguliere Cultuurnacht Breda in januari 2023.