In de nacht van vrijdag op zaterdag is rond 04.55 uur een auto in brand gevlogen aan het Bijltje in Breda. De brandweer was bij het vuur, maar kon niet voorkomen dat de auto veel schade opliep.

De politie sluit brandstichting niet uit en gaat het een en ander verder onderzoeken. In en rondom de buurt stonden de afgelopen dagen meerdere voertuigen in brand, waaronder twee scooters. Of er een verband met de eerdere branden is, is niet bekend. De auto raakte flink beschadigd door het vuur.