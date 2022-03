In de nacht van vrijdag op zaterdag is een automobilist op de Oude Liesboslaan met zijn auto rechtdoor gereden, nadat hij de snelwegoprit op wilde rijden in Breda. In de afhandeling van het ongeval, stuitte de politie ook nog eens op een groepje jongeren, wie een gestolen verkeersbord bij zich had.

Het ongeval gebeurde rond 2.00 uur. Vermoedelijk dat de bestuurder de controle over het stuur verloor, maar waardoor is niet bekend. Hij reed door een greppel, langs een boom en de auto kwam in het gras tot stilstand. De man werd in de ambulance nagekeken op zijn verwondingen, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De zwaar beschadigde auto werd weggehaald door een bergingsbedrijf. Tijdens de afhandeling stuitten agenten toevallig op een passerende groep jongeren die een verkeersbord bij had. De groep werd staande gehouden en de jongen met het verkeersbord in zijn handen kreeg een boete. Het bord moest hij in de berm leggen. Met een boete op zak, mochten de jongens hun weg naar huis vervolgen.