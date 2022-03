De gemeente Breda en platform Breda Maakt Mij Blij houden samen een grootschalige inzamelingsactie voor de slachtoffers uit Oekraïne. Bij de actie is ook Wroclaw betrokken, de Poolse zusterstad van Breda.

"Met Breda Maakt Mij Blij hadden we de behoefte om iets te doen voor Oekraïne, maar wisten niet zo goed hoe, meldt Thibaud van der Steen. "Via wethouder Boaz Adank heb ik de gemeente gevraagd of we hierin misschien samen zouden kunnen optrekken. Het bleek dat bij de gemeente hetzelfde idee leefde. Burgemeester Paul Depla had net contact gehad met zijn collega in Wroclaw, die zei dat hulp zeer welkom is." In Wroclaw komen dagelijks duizenden vluchtelingen uit Oekraïne aan.

Van der Steen legde tevens contact met de Poolse hulporganisatie Foundation Oekraïne. "Zo weten we precies waar behoefte aan is. Een lange lijst, met op dit moment met name houdbaar voedsel, medische en hygiënische producten."

In Breda boden diverse organisaties inmiddels hun hulp aan, waaronder Afvalservice Breda, logistiek bedrijf Instabox en de onderwijsinstellingen De Rooi Pannen en Curio. "Studenten willen zich graag inzetten voor deze actie. Het wordt ook vanuit de scholen gestimuleerd, omdat het goed is voor hun bewustwording", aldus Van der Steen.

De inzamelingsactie loopt van maandag 28 maart tot en met vrijdag 1 april. Mensen kunnen op die dagen op de volgende vier locaties spullen afgeven: Kringloopwarenhuis Vindingrijk (Riethil 6), Milieustation Breda (Slingerweg 9), Parels Breda (Houtmarktpassage 33) en Boerderij Wolfslaar (Wolfslaardreef 95).

Op de website van Breda Maakt Mij Blij staat een lijst met spullen, die nodig zijn. Alleen die goederen worden ingenomen. Het platform zet zich ook nog op een andere manier in voor de oorlogsslachtoffers uit Oekraïne. Het helpt bedrijven van hun overschotten af. Zoals de familie Mesu uit Middelburg, die tijdens de corona-pandemie door de gedwongen sluiting van de horeca met een overschot van 12.000 kilo kaas kwam te zitten. Voor ieder verkocht stuk kaas en borrelpakket doneert Breda Maakt Mij Blij een bedrag aan hetzelfde goede doel.