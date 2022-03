Het saharazand veroorzaakte grote files bij de wasstraten in Breda. Zo verwerkte Anac Carwash maar liefst twee keer zoveel auto's dan tijdens een normaal weekend. "Je kunt zand niet tegenhouden bij de grens."

Anac Carwash in Breda draaide dit weekend overduidelijk op volle toeren. Zo staat er een file van vieze auto's buiten en wordt er binnen aan de lopende band geboend door een klein leger nijverige autowassers.

Ook de wagen van Jean Paul van Baal wordt onder handen genomen op de emballageband. Volgens de man is het duidelijk drukker dan normaal. "Ik was mijn auto elke week hier, daar blijft mijn Porsche Panamera mooi van." Het woestijnzand valt volgens Van Baal met name op door de bruine plekjes die hardnekkig tegen de auto blijven plakken. Vervelend, al vermoedt hij dat het zand niet zo schadelijk is als sommige indianenverhalen in de media doen geloven. "Zeker moderne auto's hebben een beschermende coating, daar kan niet zomaar iets mee gebeuren."

Volgens Leon van Stippent, operationeel directeur bij Anac Carwash, is dit laatste redelijk juist. "Het zand is vooral vies en komt overal tussen, maar ik denk dat pekel schadelijker is." Volgens hem zorgt het poederachtige zand ongeveer een keer per jaar voor problemen in Nederland en dus voor goede zaken voor Anac.



Volgens Stippent was de wasstraat het hele weekend zo goed als 'volgeboekt' en ook voor de komende week verwacht hij nog bovengemiddelde drukte. "Het beste kunnen mensen aan het einde van de dag komen, dan hoef je nooit lang te wachten." Niet geheel onverwachts raadt Stippent automobilisten namelijk wel aan om gebruik te maken van zijn wasstraten. Een tuinslang wint het volgens hem nu eenmaal nooit van een industriële hoge drukspuit. "En mensen die het leuk vinden om zelf te boenen kunnen altijd terecht in onze wasboxen met hoge druk."

Verbondenheid

Terug bij de wasstraat in Breda is dat precies wat Emre Sahinturk aan het doen is. Volgens de man is hij de enige die zijn auto weet schoon te maken zonder strepen achter te laten. "Dit zand gaat er daarentegen niet zo makkelijk af, maar voor nu vind ik het wel goed zo", vertelt Sahinturk terwijl hij met zijn vinger het achtergebleven stof laat zien.

Hij kan er wel om lachen. Het opstuivende zand laat volgens Sahinturk namelijk vooral de verbondenheid van de wereld zien, alsook de onmacht van de mens. "Je kunt niet bepalen wat er uit de lucht komt vallen, of zand tegenhouden bij de grens. Wat gebeurt dat gebeurt."