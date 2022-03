Kraken is een strafbaar feit en daarom moeten in Breda ook de zogeheten 'krakersspreekuren' worden verboden. Dat vindt de VVD-fractie in de gemeenteraad.

Burgemeester en wethouders worstelen met deze dringende oproep. Om te beginnen hebben ze niet de bevoegdheid om op te treden tegen krakersspreekuren. Bovendien wordt dit soort bijeenkomsten al weer een tijdje niet meer in de stad georganiseerd.

Dat blijkt uit een brief die het college heeft gestuurd aan VVD-raadslid Rick Zagers. Die had begin dit jaar laten weten dat hij zich stoort aan krakersgroepen die spreekuren houden. "Helaas zijn er nog steeds mensen die denken dat het normaal is om andermans eigendom te kraken", constateerde de liberaal.

"Deze inbrekers op luchtbedjes zijn de afgelopen jaren ook regelmatig in onze stad actief geweest. Sommige krakersgroepen houden, net als in het verleden een kraakspreekuur en dat moet verboden worden. Het voorbereiden van een strafbaar feit, wat kraken is, is immers ook verboden."

Daarom wilde Zagers weten of het college op de hoogte is van krakers die spreekuren houden. Dat is dus niet het geval, althans niet vandaag de dag. "Ons is niet bekend of ze worden gehouden", reageert het stadsbestuur.

Mochten de spreekuren wel worden gehouden, dan zouden burgemeester wethouders daar overigens weinig aan kunnen doen: "Wij hebben geen mogelijkheden op te treden tegen het houden van een kraakspreekuur."

Als er al sprake zou zijn van het voorbereiden van een misdrijf tijdens een spreekuur, dan is dat een zaak die het Openbaar Ministerie aangaat, niet het stadsbestuur. Wel laat het college aan Zagers weten dat er met justitie en politie 'een gesprek gevoerd gaat worden over dit vraagstuk'.