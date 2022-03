Festival Dancetour staat in juni weer op het Chasséveld. Breda is de enige stad waar het dancefestival dit jaar neerstrijkt.

Na twee jaar afwezigheid keert Dancetour in 2022 alleen terug in Breda. De edities in andere steden gaan dit jaar niet door. Dancetour is voor het eerst ook niet meer gratis. Een kaartje gaat in de voorverkoop 12 euro kosten.

Het programma voor Dancetour in Breda wordt binnenkort bekendgemaakt. Er zullen 12 acts optreden. Vrijdag 25 maart start de voorverkoop. "Door de langdurige onzekerheid omtrent de COVID-19-regelgeving bleek het onmogelijk om het festival in alle steden te organiseren", zo laat de organisatie weten. Daarom is gekozen om in 2022 alleen de grootste editie van Dancetour te organiseren en dat is op Eerste Pinksterdag, 5 juni, in Breda. In 2019 trok het dance-evenement 25.000 bezoekers naar het Chasséveld.

Dancetour breekt met het beleid van gratis toegang. De organisatie kiest voor een entreeprijs, zodat het festival volgens de organisatie 'in kwaliteit kan blijven investeren'. De minimumleeftijd van Dancetour is zestien jaar.

Jong DJ talent krijgt de mogelijkheid bij de Dancetour DJ Clash. Inschrijven kan via https://www.dancetour.nl/djclash.