Het project Verbeter Breda, waarmee de stad de kloof tussen kansarme en kansrijke wijken wil dichten, gaat door. Maar de gemeenteraad trekt wel de teugels aan. De besteding van een eerste bedrag van één miljoen euro voor uiteenlopende bewonersinitiatieven was te vrijblijvend; de raad wil weten waar het geld naartoe gaat en waarom.

Ook het effect van initiatieven op het verminderen van de segregatie moet per kwartaal worden toegelicht. Een en ander is vastgelegd in een eind februari breed gedragen motie, sluitstuk van diverse debatten over Verbeter Breda.

De raad is vol lof over de inspanningen van Justin Goetzee, de voormalig NAC-directeur die de kar trekt van Verbeter Breda. Er zijn honderden gesprekken gevoerd in de stad. Aanleiding was een confronterend rapport van de Rekenkamer dat de scheidslijn tussen de aandachtswijken en rijke buurten blootlegde.

De doelen (bestaanszekerheid, jeugd, ontmoeten, gemengd wonen, leefbaarheid en veiligheid en activiteiten) zijn volgens de politiek helder. Maar de besteding van het eerste miljoen (van in totaal drie miljoen) voor een tiental initiatieven, zoals een bieb 2.0 in de Hoge Vucht, extra stageplekken, buurtcampings, Park Kesteren, talentontwikkeling en Jeugdontbijt Breda, werd door diverse raadsfracties als te vrijblijvend beoordeeld.

Het was onvoldoende duidelijk waar het geld precies naartoe gaat en of het werkt tegen de tweedeling. Arnoud van Vliet (voorman VVD) sprak van een 'onbestemd gevoel': "Het gaat niet om klein bedrag." Terwijl SP-fractieleidster Inge Verdaasdonk in de één miljoen euro een 'duizenddingendoekje' zag.

Waar raadslid Joyce de Goede (D66) vroeg om 'de kaders' niet te strak aan te halen en wethouder Tim van het Hof (D66) benadrukte de 'goede energie' juist vast te houden.

Onder voorwaarde

Afspraak is nu dat Verbeter Breda door kan onder voorwaarde dat de raad per kwartaal wordt bijgepraat: zijn initiatieven getoetst aan de doelen, waarom zijn ze gehonoreerd en is er sprake van 'duurzame aanpak'.

Van Vliet desgevraagd: "We willen meer aan de knoppen zitten. We willen zien welke initiatieven uit de stad komen en hoe ze passen in het Pact. Een cursus macrame lijkt me niet dienstbaar. En we willen weten of sprake is van een langjarig effect.

Inge Verdaasdonk (SP) laat weten: "We hebben de motie niet mee ingediend. Met het optuigen van een controlecircus is er altijd het risico dat je terugvalt in het oude stadskantoor-denken. Maar uiteindelijk hebben we toch ingestemd. We kunnen er mee leven." Eind dit jaar moet, aldus de motie, de meerjarige aanpak van Verbeter Breda (met ook rijksmiddelen) duidelijk zijn.