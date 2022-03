Breda speelt een belangrijke rol tijdens een van de uitzendingen van de 10-delige televisieserie Het verhaal van Nederland. In aflevering 6, die woensdag 9 maart wordt uitgezonden, zijn onder meer beelden te zien die in de Grote Kerk zijn gemaakt.

De 'Bredase' aflevering gaat over de Tachtigjarige Oorlog en de periode die daaraan vooraf ging, de tijd van geuzen en papen die ruwweg loopt van 1550 tot 1648. Te zien is hoe Willem van Oranje worstelt met zijn eigen belangen en die van de Spaanse koning.

Het programma begint met een scène van de beeldenstorm in Breda in 1566. In dat jaar zijn honderden katholieke kerken en kloosters geplunderd en verwoest door protestanten. Dat gaat met bijzonder veel geweld, de schade is niet te overzien. Dat is nu nog te zien in de Grote Kerk, waar alle gezichten van een kerkbank zijn weggehakt.

De verteller van het verhaal, Daan Schuurmans, vertelt tijdens een bezoek aan het kasteel van Breda verder het verhaal van Hendrik van Brederode, die wil dat protestanten dezelfde rechten krijgen als de katholieken.

Van Brederode verzamelt wapens en soldaten om een opstand te beginnen. Dan komt hij naar het Kasteel van Breda waar Willem van Oranje woont, om hem te vragen de opstand te leiden. Hij denkt dat Willem aan zijn kant staat, omdat hij de protestanten enige vrijheid heeft gegeven. Maar Willem van Oranje weigert openlijk voor die opstand te kiezen en besluit de geuzenlegers niet te steunen.