Eurocommissaris Frans Timmermans komt zondag 13 maart naar Breda om te praten over het versnellen van de energietransitie, het voorkomen van energiearmoede en de effecten van de oorlog in Oekraïne op Nederland. Zo staat ook de levering van gas uit Rusland op de agenda, met aandacht ook voor het duurder worden van gas en stadsverwarming en de inflatie.

Timmermans, die leiding geeft aan de Europese Green Deal (in 2050 moet de EU klimaatneutraal zijn), maakt aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen zijn opwachting in Podium Bloos. De middag (14.30 tot 16.00 uur) wordt georganiseerd door PvdA Breda en geleid door lijsttrekker en huidig wethouder Arjen van Drunen.

Van Drunen: "We willen in Breda vooroplopen als het gaat om het verduurzamen. Maar dat mag niet leiden tot energiearmoede. We krijgen nu al signalen dat Bredanaars moeite hebben om hun energierekening te betalen. Door de oorlog in Oekraïne zullen de energieprijzen alleen maar verder toenemen. De internationale situatie heeft dan ook direct invloed op Breda. Juist daarom is het belangrijk dat we met Frans Timmermans in gesprek gaan over hoe we ervoor kunnen zorgen dat verduurzaming ook echt financieel voordeel gaat opleveren voor huurders en woningeigenaren."

Naast Timmermans zal ook Elisah Pals spreken. Pals is de 'duurzaamheidsburgemeester' van Breda en initiatiefneemster van Zero Waste Nederland. Tijdens een TEDx-speech zal zij ingaan op hoe je zelf kan bijdragen aan een duurzame toekomst. Verder is ook Jörg Noll van de partij. Hij is Associate Professor of International Conflict Studies aan de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). Hij zal de oorlog in Oekraïne duiden.

De zaal gaat om 14.00 uur open, er zijn 220 zitplaatsen. Er is voldoende gelegenheid om vragen te stellen.