Tools to Work, de vroegere Derde Wereld Werkplaats in Teteringen, krijgt definitief geen financiële steun van de gemeente Breda. Er zijn het afgelopen weliswaar maatregelen genomen om de organisatie te stroomlijnen, voor burgemeester en wethouders blijft de stichting 'onvoldoende levensvatbaar'.

De financiële risico's voor de gemeente zijn 'niet overzienbaar en niet acceptabel', schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad van Breda.

De fracties hebben in juni vorig jaar een motie aangenomen, waarin het stadsbestuur wordt opgedragen te onderzoeken of er nog toekomst is voor Tools to Work. De stichting had gevraagd om een bijdrage van 125.000 euro.

Eerder dat jaar had het college al besloten om de stekker uit het project te trekken: de contracten met de organisatie die onder meer computers, fietsen en machines repareert en verscheept naar Afrika werden niet verlengd.

Wethouder Boaz Adank (Sociale Zaken, VVD) zei dat hij was geschrokken van de problemen bij Tools to Work. Die bleken vele malen groter dan gedacht. Bovendien zaten Europese aanbestedingsregels steun in de weg.

Toch wilde de raad dat Adank een onderzoek ging doen naar een antwoord op de vraag hoe de organisatie kan worden gesteund. Het resultaat pakt slecht uit voor de vrijwilligers in Teteringen. Burgemeester en wethouders vinden het risico nog steeds te groot. Weliswaar is er de afgelopen maanden geprobeerd om de organisatie naar een hoger peil te tillen, maar het is niet genoeg.

Zeer mager

Het verdienmodel is 'zeer mager', met als gevolg dat de risico's voor het stadsbestuur 'niet overzienbaar en niet acceptabel' zijn. Volgens de boekhouder van het stadskantoor zou het voor de stichting namelijk 'heel lastig worden' om een lening terug te betalen.

Het bestuur van Tools to Work heeft ook zijn pand in Teteringen aangeboden als onderpand voor een lening. Maar ook dat ziet het college niet zitten. "We willen geen onderdeel worden van de bedrijfsvoering van Tools to Work", aldus het college. "Daarom zien we af van het vestigen van een hypotheek op het pand."

Als doekje voor het bloeden zeggen burgemeester en wethouders dat ze 'veel waardering' hebben voor de inzet van het bestuur van Tools to Work: "We begrijpen dat er lastige keuzes gemaakt zijn en nog moeten worden gemaakt. We wensen het bestuur sterkte, maar ook succes met het vinden van alternatieve financieringsbronnen om te komen tot een passende businesscase."