Negen 'kleine initiatieven' in Breda krijgen extra financiële steun van de gemeente. Het gaat in totaal om 30.000 euro. Acht verzoeken om subsidie zijn afgewezen.

Dat staat in een brief die wethouder Arjen van Drunen (Vrijwilligerswerk, PvdA) heeft gestuurd naar de gemeenteraad.

De grootste bijdragen, van 5000 euro, gaan naar het project 'schuldhulpmaatje' van de stichting Schuldhulpverlening, de stichting Zomerkampen en naar SamenDoor, dat een programma heeft opgezet om te stimuleren dat mensen gaan bewegen.

De roep om financiële steun van kleine initiatieven is groot in Breda. Zo groot, dat er vorig jaar meer subsidie werd aangevraagd dan er geld beschikbaar was. Daarom hebben burgemeester en wethouders besloten om het het subsidiepotje voor 'kleine initiatieven' te verdubbelen. Elk half jaar kan er nu 30.000 euro worden verdeeld.

Kwetsbare inwoners

Wie een aanvraag indient moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet worden bewezen dat een project 'bijdraagt aan de zelfredzaamheid van kwetsbare inwoners'. Ook mag er niet nog ergens anders geld vandaan worden gehaald. Om een van die laatste redenen zijn er vier aanvragen definitief afgewezen.

Vier andere organisaties haalden de finish in eerste instantie ook niet, maar mogen laten dit jaar alsnog een poging doen. Dat is wanneer voor de tweede keer dit jaar 30.000 euro wordt vrijgemaakt voor de 'kleine initiatieven. De andere organisaties die geld overgemaakt krijgen zijn de stichting Present, Brac, Vier het Leven, de Huiskamer, het Alzheimercafé en Veral Zorg.

Wethouder Van Drunen is verder tot de conclusie gekomen dat veel vrijwilligersorganisaties nog steeds kampen met de gevolgen van de coronacrisis. "Hoewel de leden zelf aan zet zijn om een organisatie in de lucht te houden, wordt duidelijk dat sommige organisaties financiële ondersteuning nodig hebben om hun maatschappelijke rol te kunnen blijven vervullen", aldus Van Drunen in zijn brief aan de raad.

Vorig jaar is daarom een speciale, tijdelijke subsidieregeling opgetuigd. En ook al lijkt het erop dat de pandemie op zijn einde loopt, toch wil de wethouder dat de regeling wordt verlengd, om de Bredase vrijwilligers 'zo goed mogelijk de coronacrisis uit te helpen'.