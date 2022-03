Een 31-jarige Bredanaar is in de nacht van maandag op dinsdag aangehouden in een huis aan de Tramsingel in Breda op verdenking van zware mishandeling van zijn 34-jarige vriendin. Dat meldt de politie Zeeland-West-Brabant.

Agenten kregen een melding dat er rond 1.30 uur geluidsoverlast en een mogelijke ruzie was geweest in de woning. Bij aankomst werd duidelijk dat de vrouw gewond was geraakt bij een mishandeling. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht. De Bredanaar werd rond 04.45 uur aangehouden op verdenking van zware mishandeling. Ook wordt hij verdacht van wederrechtelijke vrijheidsberoving, omdat hij de vrouw tegen haar wil een aantal uur vasthield, waardoor zij niet weg kon. De Bredanaar zit vast voor verhoor. De mishandeling vond plaats in de relationele sfeer, zo laat een politiewoordvoerder weten. De politie doet verder onderzoek in de zaak.