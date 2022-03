De politie in Breda doet onderzoek naar (zware) mishandelingen die zich op maandagavond in het centrum van de stad hebben afgespeeld. Ook werd een man opgepakt, die tegen een agente bedreigingen had geuit. Er zijn twee aanhoudingen verricht.

Omstreeks 21.20 uur hield de politie een 25-jarige Bosschenaar aan. Hij zou in een horecazaak op de Grote Markt een 22-jarige man uit Woerden hebben mishandeld. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht en deed dinsdag aangifte van mishandeling. Agenten hebben met diverse getuigen gesproken om in kaart te krijgen wat er gebeurd is. De politie onderzoekt de zaak dus ook verder.

Iets later (21.45 uur) kreeg de politie van de medewerkers van Cameratoezicht door dat een man een vrouw zou hebben mishandeld, ook op de Grote Markt. De verdacht had zich daarna uit de voeten gemaakt richting het Valkenbergpark, maar daar werd hij niet gevonden. Het slachtoffer, een negentienjarige vrouw uit Nootdorp, werd gehoord. De man en vrouw bleken bekenden van elkaar, daardoor is de identiteit van de mishandelaar bij de politie bekend. Ook deze zaak wordt verder onderzocht.

Een uur later, rond 22.30 uur, hield de politie een 26-jarige man uit Libië aan. Agenten werden lastiggevallen door de man, die vermoedelijk onder invloed van alcohol was. De man schreeuwde naar een agente en sloeg om zich aan. Hij uitte ook bedreigingen en hij was niet te kalmeren. Hij werd aangehouden en in een politiecel gezet. De man wordt dinsdag verhoord.