Kielegat blijkt het vieren van carnaval nog niet verleerd te zijn. Zaterdagmiddag stroomt de Grote Markt vol met prinsessen met baarden, sexy catwomans, hippies, nonnen, koeien en duizend-en-een andere bont geklede feestgangers. Leuk is om te zien hoe er buiten de vertrouwde cowboys en piraten elk jaar weer bepaalde verkleedtrends waar te nemen zijn die gestoeld zijn in de actualiteit.

Zo zag je drie jaar geleden ineens veel Karl Lagerfeld-lookalikes (hij overleed dat jaar vlak voor carnaval) Twee jaar geleden dacht een enkeling nog de draak te kunnen steken met het toen nog onbekende 'Chinese virus'. Dit jaar blijkt de QUanon-sjamaan, de capitoolbestormer met gehoornde muts en ontbloot bovenlijf, voor menig leutvierder een inspiratiebron te zijn geweest.

Onaangekondigd, maar met veel gejuich ontvangen, verschijnen Prins Arie en burgemeester Depla even na drieën op het bordes van het stadhuis. Met plezier draagt de burgemeester de sleutels van de stad over aan de Prins. Tot en met dinsdagavond behoort de stad toe aan de leutvierders.

Een team van wagenbouwers hebben aan het begin van de dag drie bekende figuren uit het verhaal van het Kielegat neergezet: metershoge Kiske, Mieske en Thuur Piek. Met behulp van de Kielegat-app vertelt Thuur Piek het Kielegatverhaal. De bouwers die dit jaar tot hun spijt wederom geen optocht kunnen rijden, laten met de drie poppen toch nog zien wat ze in huis hebben. "Fantastisch wat de mannen en vrouwen van de bouwclubs hier neergezet hebben", vindt Stichting Kielegat-voorzitter Lucien Verhoef.

Prins Arie is carnavalszaterdag traditiegetrouw gestart samen met zijn ambtsgenoten tijdens het gelach der vorsten in popodium Mezz. Hij straalt. "Fantastisch dat het toch door kan gaan", refereert hij aan de lange tijd dat het er naar uitzag dat zijn derde jaar als leutvorst door coronamaatregelen wederom zonder uitbundig feest plaats zou vinden. "Wat hebben we met z'n allen hier naar uitgekeken!"