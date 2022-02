In Klein-Zundert is een bestuurder van de weg geraakt en in een weiland terechtgekomen. Dat gebeurde rond 7.30 uur zaterdagochtend aan de Heischoorstraat.

De bestuurder raakte hierbij gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe het mis ging. De weg was na het ongeluk even gedeeltelijk afgezet. Een berger heeft het voertuig getakeld.