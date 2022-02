Dagenlang stond het nieuws bol van Storm Eunice en de nasleep van die verwoestende wind. Maar woensdag konden Bredanaars voor het eerst voorzichtig genieten van wat verdacht veel op een voorjaarszonnetje leek.

Voor het eerst stroomden de terrassen in de binnenstad weer massaal vol. En dat is goed nieuws in deze winter, die vooral lijkt te worden gedomineerd door wind, regen, maar vooral veel van voornamelijk grijze dagen. Geen slecht weer, maar fijn is het niet.

Hoe anders was het woensdag en hoe anders wordt het de komende dagen. Nou ja, na donderdag en vrijdag dan. Donderdag wordt het ronduit slecht weer met nogmaals veel regen. Vrijdag is de neerslag al minder. Even doorbijten voor wie naar NAC gaat of de eerste tanden zet in een koud biertje op carnavalsvrijdag.

De echte beloning zou als het goed is daarna moeten komen, want de huidige weermodellen voorspellen tot vier carnavalsdagen strakke zon, geen neerslag en een aangename temperatuur van rond de 9 graden. Ideale omstandigheden om de zon én de gezelligheid op te zoeken.