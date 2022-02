Het water staat hoog in de singels en beekdalen van Breda. Maar geen zorgen, dit gebeurt elke vijf jaar wel een keer.

Het water klotst over de lage kade van de haven in Breda, de fietspaden in het Markdal zijn overstroomt en het is soppen voor iedereen die probeert een wandeling te maken in het Zaartbos.

Gezwollen rivieren en beken zwoegen om de grote hoeveelheden regenwater te verwerken die door de opeenvolgende stormen Dudley, Eunice en Franklin zijn gebracht. Het ziet er vrij spectaculair uit, maar dramatisch is het weerfenomeen niet.

"Er is in vier dagen tijd gemiddeld zo'n vijftig millimeter regen gevallen. Dat is best veel, zeker in combinatie met de storm", zegt Peter van den Bosch, woordvoerder van waterschap Brabantse Delta. "Maar zorgelijk is het niet. Deze situatie doet zich ongeveer eens in de vijf jaar voor."

Waterschade

Er zijn bij het waterschap ook geen meldingen binnengekomen van waterschade of afgekalfde waterkeringen. Het hoge water heeft in ieder geval gepiekt. Maandagmiddag op binnenwaters zoals de Mark en de Aa of Weerijs en in de nacht van maandag op dinsdag op grote watervlakken zoals de Amer en het Hollands Diep.

Alleen bij Raamsdonksveer werd in de loop van dinsdag nog een 'piekje' genoteerd op de Bergse Maas. Dat was ook de reden waarom een sluis daar wat langer gesloten bleef.

In het Markdal ten zuiden van Breda is melding gemaakt van ondergelopen fietspaden. Dat is lastig voor iedereen die daarvan gebruik wil maken, maar verder is het geen probleem. De fietspaden liggen in een 'verbreed beekdal'. Dat is er juist op ingericht om bij grote hoeveelheden neerslag te overstromen. "Het zijn de bekende beelden", zegt waterschapswoordvoerder Van den Bosch dan ook. "Het is hoog water, maar we kunnen het aan."