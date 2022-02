Het Chassé Theater en kunstacademie St. Joost slaan de handen ineen. Voor de komende drie jaar is een samenwerkingsovereenkomst getekend, die inzet op 'awareness (bewustzijn), co-creatie, talentontwikkeling en ruimtegebruik.'

In het verleden waren al enkele malen afstudeerfilms van St. Joost-studenten te zien in de Bredase schouwburg. Nu gaat de samenwerking een stuk verder, te beginnen met de Chassé Cultuurfonds Pitch. Vierdejaars studenten van de opleiding Photography, Film & The Digital presenteren het idee voor hun eindexamenproductie woensdag (23 februari) aan een vakjury, in de filmzaal van Chassé Cinema.

De jury kiest drie pitches, die een bijdrage ontvangen voor hun eindexamenproductie. Het Chassé Cultuurfonds stelt een bedrag van in totaal 10.000 euro beschikbaar, dat wordt onderverdeeld in drie Chassé Cultuurfonds Film Incentives. De studenten kunnen deze beloning gebruiken voor de realisatie van hun afstudeerfilm, die tijdens de afstudeershow van St. Joost in juli 2022 in het Chassé Theater te zien zal zijn.

"Deze samenwerking biedt een unieke mogelijkheid voor onze studenten om werk te presenteren en te leren in de professionele netwerken van het theater", aldus René Bosma, directeur van St. Joost School of Art & Design.

Midden in de samenleving

De beide organisaties slaan ook de handen ineen voor inhoudelijke samenwerking. Hierbij wordt de aanwezige kennis ingezet om elkaar te versterken. Daarnaast zal het Chassé Theater haar gebouw openstellen voor de studenten.

"Het Chassé Theater wil midden in de samenleving staan en een podium bieden aan jonge, talentvolle theater- en filmmakers uit Breda. Deze samenwerking verbindt twee grote kunstinstellingen in deze stad met elkaar zodat we in gezamenlijkheid doelen kunnen verwezenlijken", aldus Ruud van Meijel, directeur Chassé Theater.