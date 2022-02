Bij een politieactie is zaterdagavond in Breda 427 kilo cocaïne gevonden in een busje, corrigeert de politie. Het leek in eerste instantie om 350 kilo te gaan. Daarnaast vond de politie nog eens negentien handvuurwapens bij de inval van een shishalounge.

De 38-jarige bestuurder van het busje en zijn 44-jarige bijrijder zonder vaste verblijfplaats werden gearresteerd. Het pand werd zondag halverwege de middag per direct gesloten. Eerder zei een gemeentewoordvoerder al: "Dit is een schakel in de criminele industrie." De gevonden drugs hebben een waarde van vele miljoenen. Agenten die zaterdag in de Dijklaan surveilleerden, zagen twee personen in een busje voor shishalounge Morena Lounge wegrijden. De agenten besloten het voertuig te controleren maar de bestuurder reageerde niet op het stopteken van de agenten. Daarop volgde een achtervolging door het centrum van Breda. Het voertuig werd geblokkeerd op de kruising van de Haagdijk met de Fellenoordstraat. De bestuurder probeerde nog te vluchten maar gaf zich volgens de politie snel over toen dit niet lukte. Beide verdachten werden naar het politiebureau gebracht. Ondertussen doorzochten agenten het busje waarin ze, naar nu blijkt, 427 kilo cocaïne vonden. Daarop werd besloten een inval bij de shishalounge aan de Dijklaan - een normale woonstraat - te doen. Agenten in beschermende politiekleding braken de deur van de lounge open. Binnen werden negentien vuurwapens aangetroffen. De politie doet nog onderzoek naar de herkomst van de wapens en drugs. Eigenaar pand geschrokken De vondst in en bij de shishalounge komt hard aan bij de eigenaar van het pand. "Het leek zo'n nette huurder, hij betaalde op tijd. Echt, ik ben me rot geschrokken.''