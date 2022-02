STEK stond tot en met het weekend in het teken van de Week van de Circulaire Economie. Zaterdag was er een ruilbeurs voor kleding. Bij het STEKcafé kon je gebruikte kleding inleveren en iets anders van je gading meenemen.

De ruilbeurs was van 12.00 tot 17.00 uur. Op heel STEK was het halverwege de middag rustig, maar de beurs trok flink wat klanten. "Nu hebben we toch al een man of vijftig gehad'', zegt Bonny Hubers-Van Asseraad achter de 'kassa' voor het café. De vriendinnen Lotte Defize en Marloes Marchelinus uit Breda hebben eerst flink wat kleding en accessoires afgegeven. Dat is de spelregel: voor je iets uitzoekt en meeneemt, lever je iets in. "Ik heb dertien muntjes, een voor ieder item dat ik heb ingebracht. Wat allemaal? Een dikke trui, een colbertje, een zomerjurkje en een net zwart jurkje. Alles nog netjes en zo, maar ik draag het niet meer.'' Dat was wel de voorwaarde: alles moet schoon, heel en netjes zijn. Marloes leverde wat rokjes, truien, een legging en een riem in.

"Die riem is alweer weg'', zegt Bonny. "Sommige mensen gaan met tassen vol spullen weer naar huis. Het zijn vooral jonge mensen die we hier zien, en we krijgen heel veel leuke reacties. Ruilen is deel van de nieuwe economie, dat merk je echt. Lever iets in en neem iets mee. En alles is ook nog eens verpakkingsvrij. Hoe circulair wil je het hebben?''

Lotte en Marloes komen niet met een speciaal doel naar de beurs. Marloes: "Vintage is sowieso leuk. We struinen vaak van dit soort initiatieven af. Ik laat me altijd verrassen als ik vintage winkel'', zegt ze. "Mijn ervaring is ook: zoek iets speciaals en je vindt het niet.'' Dat ondervindt Lotte ook: "Het is altijd even kijken wat er hangt. Ik heb nooit iets écht nodig. Maar het zoeken is leuk, vinden is bonus. Zo zie ik het. Ik kreeg dit overigens van huis uit mee, mijn moeder kocht ook vaak vintage.''

Intussen is Bonny erg blij met het succes van de ruilbeurs. "We spelen dan ook met het idee om het hier op STEK vaker te doen, wie weet maandelijks.''