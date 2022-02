Een bekende Bredase winkeldief is zaterdagochtend aangehouden door de politie. De vijftigjarige man wordt verdacht van het bedreigen van een beveiligingsmedewerker met een mes.

De beveiligingsmedewerker kreeg zaterdagochtend rond 10.00 uur een melding uit een van de winkels in het winkelcentrum Hoge Vucht in Breda, waar de beveiliger op dat moment aan het werk was. De bekende winkeldief was een van de winkels binnen gegaan, ondanks zijn winkelverbod.

De beveiligingsmedewerker vond de man in het centrum en begeleidde hem naar zijn kantoor. Voordat ze daar aan kwamen, probeerde de winkeldief te vluchten. Hij bedreigde de beveiligingsmedewerker met een mes toen hij hem tegen wilde houden. De Bredanaar vluchtte vervolgens op zijn fiets. De politie heeft hem korte tijd later in zijn woning aangehouden.