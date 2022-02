De brandweer in Rijsbergen is vrijdagavond uitgerukt om een ree te helpen die in de sloot was beland. Na een botsing met een auto lag het diertje in het water. De automobilist kwam met de schrik vrij.

Rond 18.40 uur snelde de brandweer naar een sloot bij de Overasebaan, waar het dier in nood lag. Een brandweerman legde een deken op de kop van het dier zodat het rustig werd. Daarna werd de ree uit het water gedragen en naar de kant gebracht. Daar namen collega's het dier over. De dierenambulance kwam ter plaatse en de ree werd op een brancard gelegd, waarna het dier onder begeleiding van een brandweervrouw naar een opvang in Zundert is gebracht.