De politie in Breda gaat uitgebreider onderzoek doen in de vermissingszaak van de 29-jarige Ibrahim Salih. Ze laat de Bredanaar internationaal signaleren en doet DNA-onderzoek in de hoop te achterhalen waar hij is. Het laatste contact met Ibrahim dateert van augustus 2021. Twee maanden later gaf zijn neef hem als vermist op.

In oktober 2021 stapt de neef van Ibrahim Salih naar de politie. Hij maakt zich zorgen om Ibrahim, want hij krijgt geen contact meer met hem. Het laatste contact dat ze hadden was twee maanden eerder, in augustus. Ook andere familieleden weten niet waar hij uithangt.

Zijn laatst bekende woonadres, een flat in de wijk de Blauwe Kei in Breda, is door de politie onderzocht. Daar werden geen aanwijzingen gevonden over de huidige verblijfplaats van Ibrahim. Wel blijkt dat al langere tijd geen huur meer is betaald. Ook door buurtbewoners is Ibrahim al enige tijd niet meer bij zijn woning gezien, dat meldt de politie.

"Hoewel er geen aanwijzingen zijn voor een misdrijf en een volwassen persoon het recht heeft met de noorderzon te verdwijnen, hebben we in overleg met de officier van justitie besloten het onderzoek op te schalen. De vermissing is nog steeds actueel en de familie heeft nog geen contact met hem heeft gehad", aldus een woordvoerder van de politie.