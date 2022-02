Koningin Máxima heeft dinsdag een werkbezoek aan Breda gebracht waar ze met een handjevol ondernemers sprak over de gevolgen van de coronacrisis.

In het hoofdkantoor van het Bredase kledinglabel By-Bar in het Ginneken werd Maxima begin van de middag ontvangen door burgemeester Paul Depla en wethouder economische zaken Boaz Adank. Het bezoek duurde ruim anderhalf uur waar de koningin met een zestal lokale ondernemers uitgebreid in gesprek ging over de problemen die ze ondervinden door de coronamaatregelen.

Ondermeer een kroegeigenaar, de eigenaresse van een schoonheidssalon en een organisator van evenementen vertelden Maxima tegen welke problemen ze de afgelopen twee jaar zijn aangelopen. De koningin luisterde aandachtig, stelde regelmatig vragen waardoor er soms goede gesprekken op gang kwamen. "Haar bezoek gaat ons niet direct helpen, maar ik ben toch blij dat ze heeft willen luisteren", aldus één van hen na afloop.

Na afloop kreeg Máxima van mede-eigenaresse Barbare Brenninkmeijer een jurk cadeau, goed verpakt in een doos. "Toen we hoorden dat ze zou komen, dacht ik direct aan die jurk'', aldus Barbara nadat Máxima was vertrokken. "Die staat haar vast heel goed. Nou maar hopen dat ze de jurk ook gaat dragen.''