Negentien bedrijventerreinen in Breda krijgen als het meezit nog dit jaar glasvezel. Bij een inventarisatie naar interesse hiervoor onder bedrijven en woningeigenaren is hiervoor voldoende enthousiasme getoond.

Doel is op termijn alle bedrijventerreinen van een dekkend glasvezelnetwerk te voorzien. Dit hebben de gemeente Breda, Platform BV Breda en Delta Fiber Netwerk eind vorig jaar afgesproken. Voor dit jaar staan alvast negentien gebieden op de agenda.

Daarbij gaat het voornamelijk om bedrijventerreinen aan de noord- en oostkant van de stad. Op de planning staan onder meer Emer Noord en - Zuid, Slingerweg-Tramsingel, Muizenberg, Hoogeind en Steenakker.

Delta Fiber Netwerk neemt de uitvoering voor zijn rekening, in samenwerking met verschillende lokale ICT- en telecompartners. Het is de bedoeling dat de eerste kabels in het tweede kwartaal van 2022 de grond in gaan. Ondernemers en bewoners worden vooraf geïnformeerd als hun locatie aan de beurt is.

Naar verwachting zijn de laatste aansluitingen op deze eerste negentien bedrijventerreinen in Breda aan het einde van dit jaar geregeld. Glasvezelkabels dragen bij aan snellere en stabielere internetverbindingen.