Het onderwijs neemt steeds normalere vormen aan. Met het versoepelen van de coronamaatregelen keert ook een fenomeen als de open dag weer terug. Op het Stedelijk Gymnasium in Breda koos de schoolleiding voor een 'hybride' vorm. Aankomend leerlingen waren welkom op school, maar een online bezoek kon ook. Van beide werd driftig gebruik gemaakt.

"Wie fysiek op onze school wilde komen, moest zich van tevoren aanmelden. Dan kreeg je een tijdslot om hier te komen kijken en je vragen te stellen'', zegt rector Pieter Breuer van de school aan de Nassausingel. "We hebben ongeveer tachtig leerlingen en een begeleider vandaag. Voor corona hadden we op een open dag altijd zo'n achthonderd kinderen, dus dit is wel heel anders.''

Corona noopt tot het beperken van de aantallen bezoekers op de school zelf, maar de rest van de geïnteresseerden kan nog online terecht.

In zijn lokaal boven zit conrector Jack de Wilde achter een laptop een groepje kinderen uit te leggen wat studeren op het Stedelijk inhoudt. Hij doet het samen met een collega, die een ander blokje op het scherm vult. Ongeveer de helft van de docenten geeft de (online) voorlichting op school, de anderen doen het vanuit huis. De Wilde heeft achter zijn eigen beeld een achtergrond van de school geprojecteerd, maar toch: online blijft behelpen.

Dat ondervond Annemijn Cardon uit Meerle ook. Ze laat zich 's middags uitgebreid door enkele leerlingen informeren in de aula van de school. "Ik heb vanmorgen de open dag online al bezocht, maar nu zie je alles in het echt. Dat is toch wel veel fijner'', zegt ze. "Online leek alles veel kleiner, maar nu zie ik hoe het echt is.'' Haar moeder Inge Vriends snapt dat: "Dit is voor mijn dochter veel tastbaarder.''

Frederieke en Meike zijn twee van de leerlingen die de nieuwsgierige kinderen vertellen wat hen op het Stedelijk te wachten staat. "Heel leuk om te doen'', zeggen ze vanachter hun mondkapje. Ze zijn niet alleen: zo'n zeventig 'Stedelijkers' zijn deze dag ambassadeur van hun school.