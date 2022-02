Na de wedstrijd van NAC tegen Roda is vrijdagavond een auto in een sloot gereden. Hij kwam rond 23.40 uur van de parkeerplaats en reed rechtdoor over een stoep van de weg af.

De bestuurder is in een ambulance gecontroleerd, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Hij was al op het droge toen de hulpdiensten aankwamen. Wat er aan het ongeluk vooraf ging is niet bekend. Dat onderzoekt de politie nog. De auto kon niet zelfstandig meer achteruit het water uit gereden worden. Daarvoor kwam er een berger aan te pas. NAC speelde in de wedstrijd overigens gelijk. In eigen huis werd het tegen Roda JC 2-2.