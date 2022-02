Breepark krijgt een nieuw festival. Op 26 en 27 april strijkt hier tijdens Koningsdag het festival Kanonnen van Oranje neer. 538 Koningsdag wil op 27 april ook in Breda staan.

Het wordt druk rond Koningsdag 2022 in Breda. Naast een aanvraag van 538 Koningsdag op het Chasséveld staat er ook een tweedaags festival bij Breepark gepland.

Techno

Experience Company Holland is een nieuw organisatiecollectief. Voor de eerste keer organiseren zij Kanonnen van Oranje. Volgens de initiatiefnemers heeft Nederland weer behoefte aan landelijke Oranjefeesten. Op het terrein bij Breepark kunnen 20.000 bezoekers terecht. Welke acts er komen, wordt eind februari bekendgemaakt. Er komen in ieder geval allerlei Nederlandse top-dj's. Wat er allemaal langskomt, is nog niet duidelijk, maar techno gaat een grote rol spelen. Verder belooft de organisatie 'Brabantse gezelligheid'.

538

Ook de 538 Koningsdag keert misschien terug naar Breda op 27 april. Het programma is nog niet bekend. "We zijn begonnen aan de voorbereidingen voor 538 Koningsdag 2022. Traditiegetrouw vieren we samen met onze luisteraars het Oranjefeest. Hoe, waar en in welke vorm is nog niet bekend. Daarvoor worden nu verschillende mogelijkheden onderzocht, uiteraard volgens de dan geldende coronamaatregelen. Één van de mogelijkheden is een evenement op het Chasséveld van Breda waar we meerdere jaren Koningsdag met onze luisteraars hebben gevierd. We hebben een aanvraag bij de gemeente Breda neergelegd voor een vergunning", aldus een woordvoerder van 538.

Vorig jaar werd het Fieldlab-evenement 538-Oranjedag op Koningsdag afgelast, vanwege verwachte ongeregeldheden als voor- en tegenstanders van de coronamaatregelen naar Breda zouden afreizen.

Het is nog niet bekend wanneer de voorverkoop van 538 Koningsdag begint. De reguliere verkoop van Kanonnen van Oranje start woensdag 23 februari om 12.00 uur 's middags. Binnenkort worden de eerste namen bekendgemaakt. Zie: kanonnenvanoranje.nl en 538.nl/Koningsdag