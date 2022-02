Klein-Zundert krijgt er 35 nieuwe woningen bij. Die verrijzen in Weidepracht 2. Een wijk aan de westkant van het dorp die aansluit op de twintig eerder gebouwde woningen in Weidepracht 1.

In de nieuwe wijk komen zowel vrijstaande woningen, als tweekappers en rijtjeshuizen. Een kwart van het project bestaat uit sociale woningen. Zowel huur als koop. De wijk moet zo aantrekkelijk zijn voor zowel starters, doorstromers als senioren.

Zelfbewoningsplicht

Om te voorkomen dat beleggers er mee aan de haal gaan, gaat een zelfbewoningsplicht gelden. Dat betekent dat de koper na aanschaf zelf in de woning moet gaan wonen en hem niet onmiddellijk mag doorverkopen of verhuren.

Bedoeling is dat rond de nieuwbouw flink wat natuur komt. Maximaal 60 procent van het terrein wordt bebouwd. De rest is openbare ruimte met groen en water. Uit oogpunt van het milieu wordt regenwater niet via een riool afgevoerd, maar naar speciale 'infiltratiebekkens' geleid. Daar vult de regen het grondwater aan.

Het plan wordt ontwikkeld en verkocht door Somnium Real Estate. Het ligt vanaf 10 februari zes weken ter inzage op het gemeentehuis.