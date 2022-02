De woning aan de Abeelstraat in Breda waar dinsdagavond een schietpartij plaatsvond is voorlopig gesloten. De gemeente Breda heeft het pand verzegeld nadat de politie drugs in de woning vond.

Op dinsdagavond vond rond half 11 een schietpartij plaats in de straat. Daarbij raakten twee mannen van 46 jaar gewonden. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over de ernst van de verwondingen is niets bekend. Beide mannen zijn later door de politie als verdachten aangemerkt. Later is ook een derde betrokkene, een 24-jarige aangehouden als verdachte.

Per direct

Zowel in de straat als in de woning heeft politie onderzoek verricht. Bij doorzoeking van de woning werd een onbekende hoeveelheid drugs ontdekt. Reden voor de gemeente om het pand voorlopig te sluiten, op grond van de Opiumwet, én in het belang van de openbare orde en veiligheid in de buurt.

De sluiting geldt per direct, vanaf gisteren. Hoe lang de woning gesloten blijft, is niet bekend. De politie doet momenteel verder onderzoek naar de achtergronden van de schietpartij.