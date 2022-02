Na zestien jaar neemt Nico van Os aan het einde van dit lopende collegejaar afscheid als lid van het College van Bestuur (CvB) van Breda University of applied sciences (BUas). Hij blijft nog wel twee jaar betrokken bij een aantal specifieke projecten.

Van Os (63) neemt met ingang van half april een sabbatical op, maar treedt officieel per 1 september 2022 af als lid van het CvB van de hogeschool in Breda.

De Raad van Toezicht is een procedure gestart voor zijn opvolging. Een van de belangrijkste resultaten uit de bestuursperiode van Van Os is de realisatie van de Campus aan de Monseigneur Hopmansstraat in Breda. Daar zijn alle opleidingen van BUas sinds begin 2020 samengevoegd in drie verschillende panden.

Van Os gaat op zoek naar nieuwe uitdagingen.