Er gaat een brandbrief naar regering en Tweede Kamer waarin het stadsbestuur van Breda oproept tot compensatie voor mensen die zijn aangesloten op de stadsverwarming, maar toch een hoge energierekening moeten betalen.

Dat heeft de gemeenteraad besloten, nadat de tarieven voor het warmtenet in Breda gemiddeld met vijftig euro per maand zijn gestegen.

Veel inwoners zijn daarover verontwaardigd. Ze zijn 'van het gas af', maar krijgen toch een torenhoge energierekening. Dat is omdat de prijs van stadswarmte is gekoppeld aan de intussen explosief gestegen gasprijs.

Daarom kwam de liberaal met een motie om een 'brandbrief' te sturen naar Den Haag, in de hoop dat zo'n noodkreet uit Breda helpt de ergste pijn te verzachten.

Volgens Peter Vissers (Breda Beslist) is er nog een andere reden om het kabinet op de problemen te wijzen: "De koppeling van stadswarmte aan de gasprijs voelt niet als een beloning. Het is geen uitnodiging aan bewoners om te verduurzamen."

PvdA-raadslid Younes Nahnahi vraagt zich af of 'een boze brief uit Breda wel voldoende is'. Wethouder Carla Kranenborg (Energie, VVD) zei dat ze geen bezwaar heeft tegen het versturen van een brandbrief, maar dat ze eigenlijk liever optrekt met andere gemeenten. Zo kan er volgens haar een grotere vuist richting Den Haag worden gemaakt.

Kranenborg zei dat er ook in Breda al iets wordt gedaan om het leed te verzachten. Zo komt er een 'voucher' ter waarde van 85 euro. Zowel huurders als eigenaren kunnen die gebruiken om hun huis te verduurzamen. GroenLinks-fractiechef Marike de Nobel vraagt zich af of dat wel genoeg is: "Voor zo'n bedrag kun je je keuken niet verbouwen."

Maar de motie van Förster werd aangenomen. In de hoop dat 'Den Haag' met de nieuwe Warmtewet ook de scherpe kantjes van de energiecrisis weet af te halen.