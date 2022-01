Dat Peter Vissers de lijsttrekker zou worden van Breda Beslist was al bekend, maar nu heeft de lokale partij ook de rest van zijn kandidaten op een rijtje. De top drie bestaat verder uit Marijn Luijten en Esther Hereijgers.

"Een kandidatenlijst waar we trots op zijn", laten bestuur en partij in een persbericht weten. "Een mix van jong talent, kandidaten met bestuurservaring en senioren kunnen de lokale belangen meer dan voldoende vertegenwoordigen."

Breda Beslist is het resultaat van een fusie van de lokale partijen Breda'97, BOB en een deel van Volmondig Ja. Op dit moment bezet Vissers de enige zetel van de partij in de gemeenteraad, terwijl Luijten als burgerraadslid al regelmatig van zich heeft laten horen.

Wie waarschijnlijk niet terugkeert in de Bredase raad is Marcel van der Mast. Deze oudgediende staat min of meer onverkiesbaar op de tiende plaats op de kandidatenlijst. Zijn collega-burgerraadslid Jos van Etten, die eerder al liet weten een stapje terug te doen, staat op de 22e plaats.