Ook NAC is sterk voorstander van een minimale bezetting van twee derde van het stadion, laat de club weten in een reactie op de nieuwe coronamaatregelen. Toch is de club aan de andere kant blij weer wat supporters welkom te kunnen heten in het Rat Verlegh Stadion. Donderdag kwam de Parel van het Zuiden met informatie richting de achterban.

Na lang puzzelen, clubs mogen de stadions openen met een maximum bezetting van een derde van de totale capaciteit, heeft NAC in kaart gebracht hoe de komende thuiswedstrijden met supporters er uit zullen gaan zien. Omdat publiek in de stadions ook nog eens 1,5 meter afstand moet kunnen houden, is NAC uitgekomen op een aantal van 'ongeveer 6.250' plaatsen (supporters en sponsoren). Dat geldt tenminste voor de thuiswedstrijden tegen Roda JC (vrijdag 4 februari, 20.00 uur) en FC Den Bosch (zondag 13 februari, 12.15 uur). Dat wil zeggen dat NAC niet alle seizoenkaarthouders, ruim dertienduizend, welkom kan heten. Daarom heeft de club een voorrangsregeling uitgedacht. Leden van de Club van 1912 kunnen als eerst een ticket bemachtigen, daarna komen andere seizoenkaarthouders aan de beurt. Supporters met een seizoenkaart die naast een ticket voor de wedstrijd tegen Roda JC grijpen, krijgen weer voorrang voor de wedstrijd tegen FC Den Bosch. Aan een bezoek aan het Rat Verlegh Stadion zijn een aantal regels en voorwaarden gebonden. Zo moeten supporters in het bezit zijn van een geldige QR-code (vaccinatie-, test- of herstelbewijs) en moet bij verplaatsing binnen een mondkapje gedragen worden. De club benadrukt teleurgesteld te zijn in het kabinetsbesluit om slechts een derde van de bezetting toe te staan. "NAC was, is en blijft dan ook sterk voorstander van minimaal een 2/3 bezetting, maar uiteindelijk natuurlijk een vol Rat Verlegh Stadion. Gezien de onderzoeken van eerder het seizoen - waar geen besmettingshaarden zijn geconstateerd in voetbalstadions - is het in onze optiek veilig om wedstrijden te organiseren met op zijn minst 2/3 bezetting van het stadion. Financieel is voor NAC een 1/3 bezetting beter dan een volledig leeg stadion", luidt het statement. De nieuwe maatregelen gelden tot 8 maart, maar over drie weken is er een nieuw weegmoment.