PostNL maakt vandaag opnames in Breda voor een televisiespot. Het bedrijf werkt aan een clip voor de Dag van de bezorger op 9 maart.

Medewerkers van Post NL maken samen met een filmploeg opnames aan de Markendaalseweg en aan de Haagweg. "We willen onze duizenden bezorgers in het zonnetje zetten", aldus een woordvoerder van PostNL. PostNL heeft voor Breda gekozen vanwege het decor. "Het is een mooie stad. Daarom is de keuze op Breda gevallen."

De Dag van de bezorger wordt op de tweede woensdag van maart gehouden. Eerder werd het de Dag van de pakketbezorger genoemd, maar dat is met ingang van dit jaar aangepast. "We zijn één PostNL en maken vanaf nu geen onderscheid tussen post- en pakket-bezorger. Daarom is vanaf nu elke tweede woensdag in maart de dag van de bezorger", aldus de woordvoerder.