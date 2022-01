Het Chassé Theater opent zondag weer de deuren. Het theater mag net als alle andere theaters in Nederland sinds woensdag open, maar krijgt het op korte termijn niet voor elkaar.

Directeur Ruud van Meijel: "Veel artiesten hebben voorstellingen geannuleerd, omdat ze met 400 mensen in de zaal niets verdienen. Daarom hebben wij woensdag, donderdag en zaterdag geen voorstellingen."

Dat andere theaters wel opengaan, 'is toeval', aldus Van Meijel. "Als artiesten niet annuleren, kun je open." Chassé Cinema blijft ook dicht. "Films kun je sneller regelen, maar ik ga niet alleen voor de bioscoop de verwarming aanzetten. We doen alles tegelijk open. En dat is zondag met Wibi Soerjadi."