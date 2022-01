De expositie Museum of the Moon kent een korte reprise. Het kunstwerk van de Brit Luke Jerram is de rest van deze week alsnog te zien in de Grote Kerk van Breda.

De kerk is tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur gratis toegankelijk, reserveren is niet nodig. Tot en met zondag kan de maan in de avonduren bezocht worden, van 17.30 tot 20.00 uur, de entree bedraagt dan 2,50 euro. Voor deze extra dagen is ook een programma rond de volle maan met een doorsnede van 7 meter samengesteld. Moon Tours door gidsen van sterrenwacht Tivoli, Yoga under the Moon op zondagochtend en een Moon Kids Workshop, waarbij kinderen een raket of planetarium leren maken. Zondagmiddag 30 januari staat vanaf 15.00 uur een slotconcert gepland in het godshuis: een uitvoering van de Canto Ostinato van Simeon ten Holt door zanggroep Wishful Singing. Kaarten voor alle activiteiten zijn verkrijgbaar via de site van de Grote Kerk. De expositie trok in december, in de eerste week, 5.000 bezoekers. Daarna moest de kerk sluiten vanwege de lockdown.