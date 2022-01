Opnieuw heeft de stichting Breda Cultureel een streep gezet door de Bredase cultuurnacht. Die was vanwege de pandemie al van 29 januari verschoven naar 19 maart.

Ondanks de aangekondigde versoepelingen, vindt de organisatie het nog te onzeker of de maatschappij op die datum ver genoeg open is voor een groot evenement als de cultuurnacht.

Vandaar dat de knoop is doorgehakt en de cultuurnacht is geannuleerd. In plaats daarvan werkt de stichting nu, samen met de gemeente, een alternatief plan uit om voor de zomervakantie in Breda vier Culturele Zondagen te houden.

Idee is dat in april, mei, juni en juli cultuurmakers zich op een zondag in en rond het centrum van Breda presenteren. Zowel binnen als buiten. Steeds met de focus op een specifieke kunstdiscipline. Zo krijgen cultuurmakers en -liefhebbers de kans elkaar toch nog te ontmoeten dit jaar.