Twee mannen zijn zaterdagavond aangehouden die worden verdacht van poging tot diefstal van een wagen in Breda. De politie meldt dat dankzij surveillancehond Bruno goederen zijn gevonden die mogelijk bij de poging zijn gebruikt.

De meldkamer ontving rond 22.00 uur een melding van dat er mogelijk iets werd gestolen in de Francklaan. De eigenaar van de wagen had twee mannen in zijn auto zien zitten. Die zijn weggerend.

De politie meldt dat dankzij een buurtbewoner een signalement kon worden gegeven. Niet veel later werden in de Ravellaan twee verdachten aangehouden. De twee mannen hadden niets bij zich wat waarschijnlijk betekende dat zij onderweg hun spullen hadden weggegooid.

Surveillancehond Bruno trof na een tijd zoeken goederen aan die mogelijk gebruikt zijn bij de poging tot diefstal. Ze zijn meegenomen voor onderzoek. De betrokkenheid van de twee mannen wordt verder onderzocht.