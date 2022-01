Het is nog even afwachten welke coronamaatregelen er worden afgekondigd, maar in het Bosuilendorp wordt toch al rekening gehouden met een carnaval dat zich grotendeels in de buitenlucht gaat afspelen.

"Carnaval 2022 ziet er in Bosuilendorp wederom anders uit dan gehoopt.'' Net als de meeste leutverenigingen zit ook de Stichting Ulvenhouts Carnaval in zijn maag met de beperkingen die het coronavirus met zich meebrengen. Maar de organisatie put hoop uit de versoepelingen die al zijn doorgevoerd en die mogelijk nog verder worden uitgebreid. Alternatief programma Daarom wordt er gewerkt aan een alternatief programma. Dat focust zich op de carnavalsvrijdag, -zaterdag en -zondag. Er wordt gedacht aan het organiseren van De Dobbersspelen, kindermiddagen, Bosuilse buffetten, wandeltochten, een waanzinnige cantus en, vanzelfsprekend, gezelligheid en carnavalsmuziek. Hoe dan ook: de coronamaatregelen zijn uiteindelijk leidend voor de inhoud van het definitieve programma. Zoals het er nu naar uitziet speelt zich dat voor het grootste deel af in de buitenlucht. Ondanks die hoopvolle boodschap wordt er toch een streep getrokken door enkele traditionele onderdelen van het carnaval in Bosuilendorp. Het Jeugdsauwelen, de Sauwelavonden én de kinder- en grote optocht zijn afgeblazen. Ook het reguliere programma dat de Ulvenhoutse carnavalsvierder gewend is, gaat niet door. Worst voor Clara Wel wordt De Uilenroep bezorgt en gaat de verkoop van emblemen door. Dat gebeurt in het weekeinde van 12 en 13 februari. Het offeren van een worst voor Clara kan niet doorgaan, maar voor die traditionele handeling wordt wel een alternatief gezocht.